حريق هائل اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس، مساء الاثنين، أدى إلى انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية، قبل إعلان فرق الإطفاء، السيطرة على الحريق وإخماده جزئيا.

وترصد "الوطن" القصة الكاملة لحريق كاتدرائية نوتردام، فيما يلي:

اندلاع حريق بكاتدرائية نوتردام في باريس

اندلع حريق في كاتدرائية "نوتردام" في العاصمة الفرنسية باريس، حسب قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

"ماكرون" يتوجه إلى موقع كاتدرائية نوتردام

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع كاتدرائية نوتردام بباريس، عقب اندلاع حريق هائل بها.

الرئيس الفرنسي يلغي خطابا كان موجها لشعبه بعد حريق كاتدرائية نوتردام

ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابًا كان من المفترض أن يوجهه للشعب الفرنسي عقب اندلاع النيران في كاتدرائية نوتردام.

فيديو اللحظات الأولى لحريق كاتدرائية نوتردام في باريس

عرضت شاشة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى في الحريق الهائل الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بباريس.

فرنسا تفتح تحقيقا في حريق كاتدرائية نوتردام

أعلنت السلطات الفرنسية فتح تحقيق في أسباب حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، حسب قناة "سكاي نيوز عربية".

السيسي يعلن تضامنه مع فرنسا في حريق كاتدرائية نوتردام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام.. فقدان ذلك الأثر الإنساني العظيم خسارة فادحة لكل البشرية".

وأضاف الرئيس: "أُعلن تضامني وتضامن الشعب المصري مع الأصدقاء في دولة فرنسا، متمنياً تدارك آثار هذه اللحظة الإنسانية بالغة التأثير بأسرع ما يُمكن".

شاهدة عيان لـ"الوطن": الأسباب المتداولة عن حريق نوتردام مجرد اجتهادات

الصحفية المغربية المقيمة في فرنسا، نجاة بلهادي بوعبدلاوي، إحدى شهود العيان، قالت إن جميع الأسباب التي تداولت عن نشوب الحريق مجرد ترجيحات واجتهادات حتى الآن.

وأضافت نجاة في اتصال لـ"الوطن": "الكاتدرائية تعتبر المزار التاريخي الثاني الأكثر زيارة في باريس بعد برج إيفيل، حيث يزور نوتردام ملايين السياح كل عام، والحريق الهائل الذي نشب في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت فرنسا، أدى إلى إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه الذي كان سيلقيه على الأمة مساء اليوم".

وتابعت نجاة: "كانت أعمال الصيانة مستمرة حين نشوب الحريق في الكاتدرائية، التي يحيط بها مقاهي ومساكن الحي اللاتيني التي تعتبر مقصد المثقفين الفرنسيين والسياح، حيث إن نهر السين يمر بجوارها، ولم يرد حتى الآن أي إصابات ناتجة عن الحريق"، مشيرة إلى أن المنطقة المحيطة بالكاتدرائية مؤمنة كليا من قبل الشرطة الفرنسية حاليا.

الخارجية: مصر تتابع ببالغ الأسى حريق كاتدرائية نوتردام

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تتابع ببالغ الأسى والألم حادث الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس، حسب قناة "extra news".

ميركل: كاتدرائية نوتردام رمز لفرنسا وثقافتنا الأوروبية

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن كاتدرائية نوتردام في باريس رمز لفرنسا والثقافة الأوروبية، حسب قناة "العربية الحدث".

تيريزا ماي عن حريق كاتدرائية نوتردام: قلوبنا مع فرنسا في فاجعتها

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن أسفها من اندلاع النيران بكاتدرائية نوتردام في باريس، وقالت "قلوبنا مع فرنسا في فاجعتها".

الداخلية الفرنسية: إنقاذ كاتدرائية نوتردام غير مضمون

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن إنقاذ كاتدرائية نوتردام في باريس غير مضمون، وذلك بعد اندلاع حريق هائل بها.

شيخ الأزهر: أشعر بالأسف تجاه حريق كاتدرائية نوتردام

نشرت صفحة الأزهر الرسمية على "تويتر" و"فيس بوك"، تغريدة بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، عبَّر فيها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن حزنه تجاه حريق كاتدرائية نوتردام الشهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين.

وقال الإمام الأكبر عبر "تويتر": "أشعر بالأسف تجاه حريق كاتدرائية نوتردام بباريس، هذه التحفة المعمارية التاريخية، قلوبنا مع إخواننا في فرنسا، لهم منا كل الدعم".

فرق الإطفاء الفرنسية تركز جهودها على إنقاذ التحف الفنية في "نوتردام"

أعلنت فرق الإطفاء الفرنسية، تركيز جهودها الحالية على إنقاذ التحف الفنية في كاتدرائية نوتردام ومنع انهيار برجها الشمالي، عقب إندلاع النيران في الكاتدرائية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

"الآثار" تتضامن مع فرنسا في حريق برج نوتردام: جزء من تراث البشرية

أعلنت وزارة الآثار تضامنها الكامل مع فرنسا حكومة وشعبا بسبب الحريق الهائل الذي اندلع منذ قليل، للبرج التاريخي لكنيسة نوتردام الأثرية.

ماكرون: كاتدرائية نوتردام قلب باريس وحريقها مأساة حقيقية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن كاتدرائية نوتردام تُعد قلب باريس، واصفًا اندلاع النيران بالكنيسة بـ"المأساة الحقيقية".

وأوضح في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية" أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، وبفضل الجهود لم تنهار الواجهة الأساسية للكاتدرائية.

فرق الإطفاء تنجح في "إنقاذ الهيكل الرئيسي" لكاتدرائية نوتردام

أعلنت فرق الإطفاء الفرنسية أنّها نجحت في "إنقاذ الهيكل الرئيسي" لكاتدرائية نوتردام التاريخية في وسط باريس التي اندلع فيها، أمس الإثنين، حريق ضخم أدّى إلى انهيار برجها وسقفها.

وقال قائد فرق الإطفاء في باريس جان-كلود غالية للصحافيين: "يمكننا القول إنّ الهيكل الرئيسي لنوتردام قد تم إنقاذه والمحافظة عليه"، مشيرا إلى أنّ برجي الكاتدرائية الرئيسيين تم الآن انقاذهما على ما يبدو.

ماكرون: تجنبنا الأسوأ في حريق كاتدرائية نوتردام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الأسوأ تم تجنبه في حريق كاتدرائية "نوتردام"، موجهًا حديثه للشعب الفرنسي، "سنعيد بناء كاتدرائية نوتردام معا"، وذلك خلال تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية".

صحفية من باريس: "الإطفاء الفرنسية" لا تستطيع السيطرة على حريق نوتردام

قالت فابيولا بدوي، الكاتبة الصحفية من باريس، إنه لا توجد إصابات حتى الآن في واقعة انهيار البرج التاريخي لكاتدرائية "نوتردام" بسبب حريق هائل اندلع بها منذ ساعات.

وأضافت بدوى خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية "DMC"، أن المسؤول عن إطفاء النيران بالكاتدرائية، أعلن أن الساعات القليلة المقبلة هي شديدة الحساسية، بسبب انهيار السقف تماما، ولا نعلم هل نستطيع السيطرة على النيران، أم ستمتد إلى أماكن أكثر خطورة من البرج وسقف الكنيسة.

وزارة الثقافة تعلن تضامنها مع الشعب الفرنسي في حريق نوتردام

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، "تضامنها ومشاطرتها الشعب الفرنسي العظيم، بمصابه الكبير في حريق البرج التاريخي لكاتدرائية نوتردام ذو الرمزية التاريخية والروحية الرفيعة في العالم أجمع والذي يرجع تاريخه الـ 1500 عام".

وأكدت، في بيان، أمس، مساندتها الحكومة الفرنسية الصديقة وصاحبة العلاقات المتميزة والتاريخية مع مصر وشعبها من خلال مواقفها النبيلة، وتحديدًا في مجال حماية وصون التراث المصري الإنساني".

وعبرت عن ثقتها في القدرات الفرنسية لعودة هذا الأثر الديني التاريخي إلى سابق عهده، قائلة "نرفع أيدينا جميعا للسماء بالصلاة والابتهال من أجل إنقاذ هذا التراث الإنساني".

ملياردير فرنسي يتعهد بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام بـ 100 مليون دولار

تعهّد الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، الثلاثاء، بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي دمّرها جزئيًا حريق ضخم مساء أمس.

وفي بيان تلقّته وكالة "فرانس برس" قال بينو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيرينغ التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل "غوتشي" و"إيف سان لوران"، إنّ مبلغ المئة مليون يورو سيخصّص لتمويل "جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل" وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته، والملياردير الشهير، هو زوج الممثلة المكسيكية سلمى حايك، بحسب "سكاي نيوز".

فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام

أعلنت فرق الإطفاء، السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام وإخماده جزئيا، حسبما أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل لها.