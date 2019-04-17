"تايم" تختار "صلاح" و"مالك" ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية عن القائمة النهائية لأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم، وفقا لاستطلاعات الرأي التي شارك قراء المجلة فيها.

وجاء كلا من النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي "ليفربول" الإنجليزي والممثل المصري الأمريكي رامي مالك، ضمن قائمة المجلة في استفتاء حول الشخصيات الأكثر تأثيرا في عام 2019 بين مائة شخصية طرحتهم للتصويت.

وبحسب اختيارات القراء، حافظ "صلاح" على نسبة 19% من الأصوات منذ بداية التصويت في الاستفتاء الذي ضم أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019، بجميع مجالات الحياة السياسية والفنية والرياضية والتكنولوجية.

ويواصل "صلاح" تألقه مع ناديه الانجليزي للموسم الثاني على التوالي، إذ يقود الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا حتى الآن.

ومن بين الشخصيات الرياضية، التي رشحتها المجلة، كل من لاعب التنس العالمي روجير فيدرر، ولاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، ولاعب الجولف تايجر وودز، ولاعبة التنس ناعومي أوساكا، ولاعبة كرة القدم الأمريكية أليكس مورجان.

وجاء الممثل المصري الأمريكي رامى مالك، الفائز مؤخرا بجائزة الأوسكار، ضمن الشخصيات المؤثرة على المستوى الفنى، وحصل على 37% من الأصوات.

ومن المقرر أن تنشر المجلة غدا قائمتها التي يختارها مجلس تحريرها، .

وجاء ضمن اختيارات القراء، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والرئيس دونالد ترامب، ورئيس فنزويلا المؤقت خوان جويدو، وكذلك البابا فرانسيس، وولي عهد الإمارات محمد بن زايد، والزعيم الماليزي مهاتير محمد، ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، ومارك زوكربيرج رئيس مجلس إدارة شركة "فيس بوك".