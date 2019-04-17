الدكتور سعودي فودة نقيبا للصيادلة بالمنوفية بعد منافسة كبيرة مع أبو سعدة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية، فوز الدكتور سعودي فودة نقيبا للصيادلة بعد منافسة كبيرة مع الدكتور علي أبو سعدة ليصبح فودة نقيبا لصيادلة المنوفية بعد أن حصل على 416 صوتا مقابل 339 صوتا حصل عليها أبو سعدة.

كما أعلنت اللجنة نتيجة التصويت لمقاعد فوق السن حيث فاز الدكتور أحمد طنطاوي الذي حصل على 478 صوتا، والدكتور يسري النشار الذي حصل على 364 صوتا والدكتور إيهاب البنداري الذي حصل على 324 صوتا.

وعلى مقاعد تحت السن فاز الدكتور محمود قصد الذي حصل على 452 صوتا والدكتورة جينا أسعد وحصلت على 401 صوت والدكتور أحمد زهران والذي حصل على 467 صوتا.

وشهدت المنوفية منافسة شرسة على مقعد النقيب العام حيث حصل الدكتور كرم كردي على 261 صوتا فيما حصل الدكتور ثروت حجاج على 267 صوتا .