أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة بمحافظة أسوان، اليوم، فوز الصيدلي محمود يوسف عبيد بمنصب نقيب الصيادلة بالمحافظة رسميا، وأيضا فوز كل من الصيدلي أيمن صالح حلمي وحسام محمد مأمون ومجدي فكتور حليم، بعضوية المقاعد فوق السن، والصيادلة محمد صلاح الدين، وخالد السلواوي، وأدهم صلاح الدين، بمقاعد تحت السن.

وكان الصيدلي محمد الفاتح نقيب الصيادلة السابق بأسوان، أكد أن إجمالي الصيادلة المقيدين في الجداول الانتخابية على مستوى محافظة أسوان يبلغ 1508 صيادلة، في حين بلغ عدد المشاركين في التصويت بالانتخابات 322 صيدليا فقط.

وانطلقت انتخابات مجلس النقابة الفرعية للصيادلة بأسوان، أمس، تحت إشراف قضائي كامل، وبدأت في التاسعة صباحا واستمرت حتى السابعة مساء.

وقال الدكتور محمد الفاتح نقيب الصيادلة بأسوان، إنه يجري انتخاب مجلس النقابة الفرعية بالكامل تحت إشراف قضائي، لافتا إلى أن عدد الأطباء الصيادلة المرشحين على القائمة الفرعية 11 صيدليا منهم 2 على منصب النقيب و5 صيادلة فوق السن يختار 3 منهم، و4 تحت السن لاختيار 3.