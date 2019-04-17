قال السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، إن السفارة المصرية تستعد بقوة وجاهزة لاستقبال المصوتين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي ستبدأ بعد غد الجمعة للمصريين في الخارج، مؤكدًا أنه كان يُجهز مبكرًا لهذا الحدث لأنه كان يتوقع إجراء الاستفتاء قبل شهر رمضان المقبل.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الجالية المصرية في المغرب ليست كبيرة، حيث يصل عددهم بالتقريب 1500 مواطن مصري فقط، وتم التواصل معهم ليقوموا بواجبهم الانتخابي والذهاب للتصويت على تعديل الدستور.

وتابع: " الاستعدادات كلها تتم على كل خير إن شاء الله ، والأمور تعدى على خير".

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.