شهد لقاء البابا تواضروس الثاني مع شباب مدينة الإسكندرية، مساء أمس بالكنيسة المرقسية الكبرى، فقرات عديدة قدمها الشباب، من بينها عزف على آلة القانون ثم عرضت المهندسة مارينا ميخائيل خبرات شبابية ناجحة، تلاها مجموعة من التسابيح لكورال قلب داوود، ثم قدم أحد الشباب من خدمة الإدمان بالإسكندرية باقة ورود لقداسة البابا وقدم آخر لوحة فنية عبارة عن بورتريه لقداسة البابا.

أعقب ذلك إلقاء قداسته العظة ثم استمع إلى نتائج "استبيان" أجرته الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية تضمن آراء الشباب في عدد من الموضوعات التي تشغلهم، ومن ثم أجاب بعدها على أسئلة الشباب ثم منح هدايا للفائزين في مسابقة "أعرف وأقرأ" التي ينظمها مركز إيمي التعليمي سنويًا، وفي الختام وزع هدايا تذكارية على الحاضرين.