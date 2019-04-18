"الخارجية" تستكمل استعداداتها لاستفتاء التعديلات الدستورية في الخارج

وجه السفير سامح شكري وزير الخارجية، باستكمال الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار البعثات المصرية في الخارج، مؤكدا أهمية دور وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج، في تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها أنّها اتخذت الاستعدادات اللازمة لإجراء الاستفتاء، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريق تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، فضلا عن إنشاء 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وتابعت الوزارة أنّه من المنتظر طبقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، أنّ تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء، خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

ونصت الضوابط التي أقرتها الهيئة على أنّه يحق لكل مواطن مصري موجود في الخارج، التصويت في الاستفتاء، على أنّ يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

وزادت "الخارجية" في بيانها، أنّ البعثات المصرية في الخارج تتواصل مع الجاليات المصرية بدولة الاعتماد، لشرح الضوابط والتسهيلات التي تنظم عملية التصويت في الاستفتاء، في إطار حرص وزارة الخارجية على توفير المناخ الملائم لإجراء عملية التصويت بأكبر قدر ممكن من التيسير على المواطنين، أخذا في الاعتبار الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الصدد.