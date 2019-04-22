علق الإعلامي عمرو أديب، على تّعرض زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليشدار أوغلو، لاعتداء أثناء جنازة جندي قتل في اشتباكات مع مسلحين أكراد، قائلا إن أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتدوا على رئيس الحزب المعارض في تركيا بالضرب بشكل غير عادي.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، ساخرًا: "أنصار الرئيس التركي المؤدب المُحترم اعتدوا على الراجل، هي دي ديمقراطية أردوغان"، موضحًا أن رئيس تركيا في الوقت الحالي يريد إعادة انتخابات المحليات بأي طريقة.

وتابع: "الإخوان طول عمرهم بيقولوا الحاجات وبيعملوا عكسها، بيطالبوا بالديمقراطية، وبيضربوا المعارضين".