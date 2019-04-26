"عطية": أنهينا مشكلة 2076 مواطنا بالخارج تخلفوا عن التجنيد في أسبوع

قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن كل من تجاوز سن الـ30 يُعتبر تخلف عن سن التجنيد، موضحًا أن لجان تسوية مواقف التجنيد مهمة جدًا لإنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء خدمة التجنيد.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر قناة "MBC مصر": "بنسق مع المحافظات وبنروح كل سنة نعمل لجان تسوية فيها، وكذلك خارج مصر، منديش فرصة لأي مواطن خارج البلد يكون التجنيد أو الجيش يسبب له مشكلة في جواز سفره".

وتابع: "أنهينا مشكلة 2076 مواطنا تخلفوا عن التجنيد نتيجة وجودهم خارج الدولة في أسبوع فقط"، وهذا حدث من خلال لجان سافرت إلى أكثر من دولة في مارس 2018.