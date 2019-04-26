قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن المواطن الذي يّطلب الخدمة الإلكترونية الخاصة بالتجنيد يمكنه استلام الأوراق المطلوبة من أي مركز تجنيد على مستوى الجمهورية، وليس منطقته فقط.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن شهادة الإعفاء الإلكترونية بها 12 وسيلة تأمينية لمنع التزوير، موضحًا أنه لا مجال للتزوير في المستندات أو الأوراق الرسمية الخاصة بالتجنيد.

وأكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أن هناك تنسيق بين القوات المسلحة والشرطة لتسهيل الخدمات الخاصة بالتجنيد للمواطنين.