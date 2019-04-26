مان يونايتد وشريف مدكور وخميس العهد.. أبرز ما بحث عنه مصريين بـ"جوجل"

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مان يونايتد ضد مان سيتي

3 جولات فقط على نهاية الدوري الانجليزي لموسم 2018،2019، ونجح مانشستر سيتي في خطف الصدارة بالدوري الإنجليزي من منافسه ليفربول، حيث رفع رفاق بيب جوارديولا رصيد الفريق للنقطة 89 بعد الفوز على مانشستر يونايتد.

ترتيب الدروي الانجليزي.. مانشستر سيتي في الصدارة وليفربول وصيفًا

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق رقم قياسي تاريخي له ببطولة الدوري الإنجليزي، وذلك عقب الانتصار مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ 31 من الدوري.

رقم قياسي تاريخي لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

بات مانشستر سيتي على بعد خطوات قليلة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الأولد ترافولد ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ31.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد انتصار مانشستر سيتي على اليونايتد

شريف مدكور

أعرب الإعلامي شريف مدكور، عن سعادته البالغة، بحملات تضامن الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، بعد إعلانه إصابته بورام في القولون، قائلًا: "مصدوم من رد الفعل.. نعمة وفضل من الله"، مؤكدًا أنه يواصل عمله التليفزيوني بشكلٍ طبيعي.

شريف مدكور: مصدوم بحب الناس.. وفي انتظار نتائج التحليل الأسبوع المقبل

أعلن الإعلامي الشهير شريف مدكور إصابته بورم في القولون، أمس الأربعاء، بعدما كشفت الأشعة التي أجراها عن ذلك.

الوجه الآخر لشريف مدكور.. "مغسل موتى" من 29 سنة: "ياما شيلت جثث"

​يتميز الإعلامي شريف مدكور بشعبيته الجماهيرية الكبيرة وتلقائيته الشديدة التي تميز شخصيته، وذلك بسبب تقديمه للبرامج الإعلامية التي تهتم غالبا بمشكلات الأسرة المصرية والأطفال بشكل خاص.

كما يشتهر "مدكور" بتلقائيته الشديدة، ببرامجه وعلاقاته مع الأطفال، حيث يحرص دائمًا على خلق جو مرح ومناسب لهم، بالإضافة لتكوين صداقات كبيرة معهم، نظرًا لحبه الشديد للأطفال.

وفي العديد من البرامج الحوارية، جرى استضافة "مدكور" الذي صرح بالكثير من الحقائق حول شخصيته التي لا يعرفها الكثيرون، حيث ترصد "الوطن" مجموعة من أبرز تصريحاته:

بحب الرقص وشخصيتي صعبة.. أبرز تصريحات شريف مدكور

اعلان حالة الطوارئ

قرّر الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس.

ونشرت الجريدة الرسمية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، القرار الذي نص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

السيسي يقرر فرض حالة الطوارئ لـ3 أشهر

الاهلي والمصري

فاز الأهلي، على نظيره المصري بهدفين نظيفين، في المباراة، التي جمعتهما على ملعب المكس، والمؤجلة من الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

بالفيديو الأهلي يثأر للزمالك.. ويفوز على المصري بهدفين في الدوري

أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه على المصري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، والمؤجلة من الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري.

وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: «قدمنا مباراة قوية أمام منافس صعب.. كما أننا واجهنا بعض الصعوبات بسبب العديد من الإصابات التي ضربت صفوف الفريق وبعض الغيابات المؤثرة».

جدول ترتيب الدوري المصري الأهلي يتخطى الزمالك.. وبيراميدز في الصدارة

قفز الأهلي للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه على المصري بهدفين دون رد في المباراة، التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب المكس، ضمن مؤجلات الجولة الـ19.

جدول ترتيب الدوري المصري الأهلي يتخطى الزمالك.. وبيراميدز في الصدارة

خميس العهد

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، إن غسل المسيح لأرجل تلاميذه جاء لكون القدم تحمل الإنسان، لكي يعلمهم أن يتحملوا الآخرين، وهو الأمر الذي يساوي غسل أرجلهم.

البابا تواضروس بعظة "خميس العهد": عندما تسند ضعيفا كأنك غسلت قدمه

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات خميس العهد، في دير مارمينا بكينج مريوط في الإسكندرية، بحضور مجموعة كبيرة من الكهنة والرهبان والأقباط.

البابا تواضروس بقداس "خميس العهد": احتمالك للآخرين يساوي غسل أرجلهم