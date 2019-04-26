الشرطة السريلانكية تشن عملية مداهمة بحثا عن عناصر "داعش"

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم، شنت عملية مداهمة في بلدة "سامنتوراي" الواقعة شرقي البلاد، وذلك عقب سلسلة التفجيرات التي استهدفت مؤخرا فنادق وكنائس داخل العاصمة "كولومبو" وفي محيطها.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الشرطة قولها إنها عثرت خلال هذه العملية على متفجرات وملابس وشعار خاص بتنظيم "داعش" الإرهابي، وأضافت الشرطة أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن السريلانكية وأشخاص مجهولين في بلدة أخرى شرقي البلاد.

يذكر أن تنظيم "داعش" قد أعلن مسئوليته عن سلسلة التفجيرات التي ضربت ثلاثة فنادق وعدة كنائس بالعاصمة السريلانكية (كولومبو) ومحيطها يوم الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص ومن بينهم العديد من الأجانب.

وهزت سلسلة من التفجيرات سريلانكا، الأحد الموافق 21 من أبريل الجاري، استهدفت 4 فنادق و3 كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، وذلك بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي.

وأسفرت التفجيرات عن مقتل 360 شخصا إضافة إلى نحو 500 جريح، وقتل عشرات من الأجانب في هذا البلد الذي يجذب السياح لشواطئه الرائعة وطبيعته الخضراء، حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية، فيما اعتقلت قوات الأمن 24 شخصا.

وأعلنت السلطات السريلانكية، في 22 أبريل الجاري، فرض حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا, وأعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، منذ أربع أيام، حالة الطوارئ، عقب سلسلة التفجيرات التي هزت البلاد أمس الاحد في عيد الفصح

وقال رئيس سريلانكا: إن "حالة الطوارئ تصب "في مصلحة الأمن العام، والحفاظ على النظام العام وضمان الامدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.