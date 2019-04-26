أبرز الإعلامي عمرو أديب، الخبر الذي نشرته البوابة الإلكترونية لموقع "الوطن"، وقد كان عنوانه (إيران "نقطة البداية".. خط سير سفينة "هيروين بـ2 مليار" حتى وصولها مصر)، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وجاء ذلك خلال تناوله لبعض الأنباء التي ربطت بين الأعمال الإرهابية التي تشهدها دولة سريلانكا وتجار الهيروين في إيران، حيث تساءل عن العلاقة بين الإرهابيين في سريلانكا وتجار المخدرات في إيران.

وجاء في الخبر الذي استعرضه أديب، أن مصدرًا أمنيًا عن تفاصيل عملية إلقاء القبض على تشكيل عصابي حاول تهريب شحنة ضخمة من الهيروين لمصر، وزنت طنين، بالإضافة إلى 99 كيلو من مخدر "الآيس"، ضم مصريين اثنين، إضافة إلى 7 باكستانيين.

وقال المصدر، إن الشحنة كان متفق عليها منذ فترة، وأن معلومات جهة سيادية كشفت وتابعت العملية منذ البداية، وتم رصد المتهمين أثناء تجهيز وتعبئة الشحنة في إيران وإجراء تعديلات بالسفينة التجارية حتى يتم عمل مكان مخصص لإخفاء الشحنة، وبالفعل تم تحميلها في تلك الأماكن، وتقابل المتهمون الباكستانيون مع المتهمين المصريين في إحدى الجزر القريبة من دولة عربية.