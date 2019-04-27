أطلقت وزارة القوي العاملة مبادرة "يوم السلامة"، بمناسبة الاحتفال بيوم السلامة العالمي، وهو أحد أيام وشعائر الأمم المتحدة، الذي يوافق 28 أبريل من كل عام، ويركز هذا اليوم على ضرورة الاهتمام بالسلامة وإدراك وتقييم المخاطر التي قد تنجم من العمل نفسه أو من الأعمال الأخرى ذات الصلة.

ونظمت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في وزارة القوى العاملة، ندوة بالاشتراك مع مديرية القوى العاملة في بورسعيد، وأقيمت في مصانع شركة ضغائر السياج‏، بحضور المهندس أيمن قطامش مدير مديرية القوى العاملة في بورسعيد، ومحمد كمال العضو المنتدب لمصانع شركة ضغائر السياج‏.

ووجّه وزير القوي العاملة كلمة للحضور، أكد فيها أهمية السلامة والصحة المهنية، والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، ويشجع على الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل.

وقال سعفان في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في الوزارة، إنّ رسالة وزارة القوى العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة عمل تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أهمية استكمال حوسبة منظومة تفتيش السلامة، والعمل على مستوى المديريات لضمان الوصول لنتائج مرضية، بمشاركة أصحاب الأعمال والشركاء الاجتماعين لتوفير بية عمل آمنة وصحية، توفر وسائل الحماية من الأخطار والمخاطر المهنية التي يواجهها العمال في أثناء عملهم أو بسببه، فضلا عن دعمه قدرات ووعي العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة المهنية.