قال الإعلامي عمرو أديب، إنه ليس لديه أي مانع من كشف كل إعلامي أو مُعارض في الخارج عن مصدر تمويله.

وأضاف أديب: "لو المعارض في الخارج ده واقف وراه مخابرات تركية أو قطرية يطلع يقول، لو حاطط إيدك في إيد الإخوان إطلع قول"، حيث إنه تعلم سابقًا في الرياضة إنه إذا كان (أ) تُساوي (ب)، و(ب) تُساوي (ج) إذا (أ) تساوي (ج).

وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه يجب على المعارضين في الخارج أن يفصحوا عن مموليهم، مستطردًا: "قول إنك بتتمول من مخابرات تركيا وقطر، متكذبوش وتقولوا إنكم أحرار وبتصارعوا الدنيا لوحدكم، ده انتم كلكم شغالين مع نفس الراجل".

وتابع: "أقسم بالله أيام الإخوان كانوا بيدوروا علينا في الشوارع، لا هربنا ولا طلبنا البوكس ولا أي حاجة، وكنا موجودين وبنقدم البرنامج".