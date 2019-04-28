بالتسريبات والأدلة.. مخابرات دولية تدعم "الإخوان" بالخارج لإسقاط مصر

كشف الإعلامي عمرو أديب، الحقيقة الكاملة وراء الحملة الإخوانية "اطمن إنت مش لوحدك"، ومصدر خروج دعوات جماعة الإخوان الإرهابية من أجل خلق الفوضى في مصر، والجهات التي تقف وراءها وتمولها، وذلك خلال تقرير عرضه في برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

بدأ الأمر في أواخر عام 2016 بما يدعى "ثورة الغلابة"، التابعة للإخواني الهارب بتركيا "ياسر العمدة"، أحد مسؤولي اللجنة الإعلامية لتنظيم "طلائع حسم" المسلح التابع لجماعة الإخوان، والذي تبرأ منه أهله لانضمامه للجماعة الإرهابية.

محمود عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، شقيق ياسر العمدة، قال في التقرير: "يا ريت ما أكون أخوه، أسقطناه من حساباتنا تماما، ده إنسان خاين وجاسوس، وإنسان مفروض تسقط عنه الجنسية ميستحقش يكون مصري".

وبعد إحباط مخطط ثورة الغلابة قام العمدة بإنشاء ما يسمى بانتفاضه "اللهم ثورة" وقام الإرهابي ياسر العمدة بدعوة بعض أعضاء الجماعة الإرهابية بتصنيع قنابل لإلقائها على سيارات الشرطة وتصنيع أدوات تخريبية، حيث عرض أديب تسريبا صوتيا يقول فيه العمدة "إزازة لتر من دي لو اترمت من فوق على مدرعة شكرا على كده، هتولع فيها هتولع فيها مفيهاش كلام".

قام الإخواني ياسر العمدة باللجوء إلى مجموعة من الهاربين ومنهم شخص يُدعى أبو عمر المصري وأحمد أبو عمار، حيث انضم أبو عمر المصري إلى الجماعة الإرهابية في أواخر عام 2016 وهرب من السعودية إلى إحدى الدول الأوروبية، ثم تم إحباط مخطط حركة اللهم ثورة، وأصبح ياسر العمدة كارت محروق ولا بد من ظهور غيره.

فيما تم إذاعة تسريب صوتي لأحمد أبو عمار، أحد عناصر الجماعات الإرهابية، هارب بدولة ليبيا ويعتبر الرجل الثاني بعد ياسر العمدة، يقول فيه "طيب بالنسبة للنقاش النقطة هتكون إيه بالنسبة للدنيا بتاعة هاني صبري اللي هو بتاع إذاعة هنا الثورة تمام، اللي اتكلمنا فيها قبل كده، كان بيقولي أنا عاوز أعمل حاجة فكر فيها ورد عليا قولتله ماشي".

وقال أبو عمار خلال التسريب "جالي قالي عاوز نكون صفحة عددها يقدر بمئات الآلاف، يعني نبدأ بـ100 ألف ولا حاجة ونكبرها والشيخ خالد وأكثر من شخصية تتصدر المشهد في الانتفاضة، هو أصلا شكله فهم الحوار كله بتاع ياسر، قالي أنا فاهم الدنيا مع ياسر، وفاهم إنه مش هيطلع تاني وإنكم مكملين".

وتابع: "قال لي أنا عاوز أسألك لو دلوقتي أنا عاوز أجبلك دعم يقدر بمئات الآلاف وده من دول كمان مش من أشخاص بعينها، أو مش من أشخاص مصريين أصلا تمويل ودعم من دول وكمان ممكن تدي رواتب للناس اللي هتشتغل معاك، نعمل صفحة باسم الانتفاضة ويكون عددها كبير وكذا شخصية عامة تتنبى الانتفاضة حتى يتصدر على الإعلام والسوشيال، هجبلك داعم من دول مش بس من شخصيات".

وواصل: "قالي الموضوع ده إحنا شغالين فيه، وفيه تواصل مع المخابرات (.........) عاوزين نبنى كيان ثوري كبير جدًا جدًا، صفحته تكون بالمئات، وهما هيتولوا الموضوع دعم وحتى المرتبات".