قال الدكتور محمود لطفي، مدير مركز السموم بمستشفيات عين شمس، إن السموم الموجودة في الفسيخ تعد الأقوى على وجه الأرض، وتابع: "الكمية التي تقتل الإنسان منها تقاس بالميكرو جرام، وهي سموم لا تغير في طبيعة أو رائحة السمكة".

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: "أعراض السموم الناتجة عن تناول الفسيخ تظهر بعد 12 ساعة، وتكون ازدواج في الرؤية وصعوبة في البلع والتنفس وتغير في الصوت، وضعف في عضلات الجسد"، ناصحًا أي شخص يصاب بالأعراض بالتوجه إلى أقرب مركز سموم.

وأوضح:"تكلفة علاج ضحايا الفسيخ 10 ملايين جنيه سنويًا، ولدينا في كل محافظة وجامعة مركز سموم"، موضحًا أن "تلك السموم تستخدم في الحروب البيولوجية".