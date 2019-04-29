بدأت الإعلامية ريهام سعيد، حلقة برنامجها "صبايا"، الذي يُعرض عبر قناة "الحياة"، بالحديث حول زميلها الإعلامي شريف مدكور، بعد إعلانه عن إصابته بسرطان القولون، موضحة أن "مدكور كان زميل لها في قناة المحور، ثم زاملها في قناة النهار، وبعد ذلك انتقلا سويًا إلى قناة الحياة".

وأضافت "سعيد"، أن مدكور وقف بجانبها كثيرًا حيث ساندا بعضهما في كثير من المشاكل التي واجهتهما، مستطردة: "هو وقف جنبي أكتر ما أنا وقفت جنبه، عشان أنا مصايبي كتير، وبعدين أنا وهو اتعرضنا للتنمر والهجوم الشديد والنقد القاسي، قالوا عليا أنا ممثلة وبمثل إني بعمل خير، واتنمروا على شريف بسبب تشيرتاته الملونة".

وأشارت إلى أن شريف مدكور محظوظ برؤية حب الناس له وهو على قيد الحياة، مضيفة: "في ناس مكنش تعرف إن الناس بتحبها أوي كده ، فيه ناس بتموت ومتعرفش إن ناس هتزعل عليها، شريف مدكور قالي أنا مخضوض من حب الناس".