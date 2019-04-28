نشر الإعلامي شريف مدكور، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، خلال قيامه بحلاقة شعره، استعدادا لإجراء عملية استئصال سرطان القاولون.

وابتسم "مدكور" خلال مقطع الفيديو، وقال: "لقيت شكلي مش عاجبني، وجيت هنا عند محمد عشان أعمل نيو لوك العملية، عاوز لما أدخل المستشفى أبقى مُزّ".

وفي تصريح سابق لـ"الوطن"، قال الإعلامي شريف مدكور، إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه اكتشف إصابته بالورم، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وفي وقت لاحق، أظهرت الفحوصات أن الورم الذي أصيب به شريف مدكور من النوع الخبيث، وتحديدا "سرطان القولون"، وانهالت على الإعلامي الشاب الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل.

وبدوره، قال مدكور إنه سيجري عملية جراحية لاستئصال الورم في اليوم الثاني أو الثالث من شهر رمضان الكريم.