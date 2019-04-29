يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم، ومن أبرز العادات تناول الرنجه والفسيخ والملوحة، وقد يتعرض البعض لحالات تسمم عند تناول الفسيخ نتيجة انتهاء صلاحيته أو شرائه من أماكن غير معروفة، أو تتسبب لمضاعفات لبعض الفئات.

وتقدم "الوطن" في التقرير التالي أعراض تسمم الفسيخ وطريقة التصرف عند الشعور بها والفئات الممنوعة من تناولها، كالتالي:

أعراض تسمم الفسيخ

قال الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الوطن" إن أعراض التسمم تختلف وفق المادة التي تسمم بها المريض، ويجب على المريض بالتسمم التوجه فورا لأقرب قسم طوارئ، مشددا على أن التهاون قد يتسبب في وفاة المريض.

وكان الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أشار في بيان له، إلى أن تناول الفسيخ الفاسد يؤدي لحدوث التسمم الممباري، والأعراض الأولى لهذا النوع تظهر بعد فترة من 8 إلى 12 ساعة من تناول الفسيخ الملوث، وتتمثل في زغللة في العين، وازدواجية في الرؤية، وجفاف بالحلق، وصعوبة في البلع، وضعف بالعضلات، يبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وينتقل إلى باقي الجسم ويحدث ضيق بالتنفس وفشل في وظائف التنفس.

الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التسمم

كما حددت وزارة الصحة الخط الساخن للإبلاغ عن حالات تسمم الفسيخ والرنجة، وهو 105.

الفئات الممنوعة من تناول الرنجة والفسيخ

وحددت نورا حسب الله أخصائي التغذية العلاجية ومدربة الصحة المتكاملة عدد من الفئات الممنوعة تمامًا من تناول هذه الأكلات، وهم على النحو التالي:

- مرضى الكبد والكلى: نتيجة لزيادة الأملاح في الفسيخ والرنجة التي تؤثر على عمل الكلى.

- مرضى الضغط: يؤدي تناول الفسيخ والرنجة والأملاح إلى ارتفاع الضغط نسبة الماء في الجسم، مما يسبب زيادة ضغط الدم.

- مرضى القلب: حتى لا تؤدي زيادة الأملاح إلى ضعف عضلة القلب.

- الحوامل: المرأة الحامل تكون أكثر عرضة للتسمم نتيجة الأملاح الزائدة في الفسيخ والرنجة.

وأضافت نورا لـ"الوطن" أنه يفضل أن تمتنع الفئات المذكورة عن تناول الفسيخ والرنجة تمامًا، ويمكن أن تسبب الكميات القليلة ضررًا مثلها مثل الكميات الكبيرة.

وأوضحت أن تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب والأكلات الغنية بعنصر البوتاسيوم بعد أكل الفسيخ، تساعد على إخراج الملح من الجسم، كما حذرت من تناول المشروبات الغازية بأنواعها كافة بعد تناول الفسيخ والرنجة لأنها تجعل المعدة حمضية وتسبب سوء الهضم.

وكانت مباحث التموين، ضبطت مصانع غير مرخصة لإنتاج وبيع الفسيخ منتهي الصلاحية.