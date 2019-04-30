أعلنت هيئة السكك الحديدية التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، على بعض خطوطها، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وجاءت التأخيرات وفق ما أعلنتها الهيئة كالتالي:

- خط القاهرة - الإسكندريةمتوسط تأخيرات 35 دقيقة.

ثانيا - خط القاهرة - السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة - أسيوط مدة 30 دقيقة.

- أسيوط - أسوان مدة 30 دقيقة.

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد، متوسط تأخيرات 45 دقيقة.

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط، متوسط تأخيرات 20 دقيقة.

واعتذرت الهيئة للمسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل.