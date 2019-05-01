تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يتفقد مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية جوا

قال السفير باسم راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى جولة تفقدية جوية بعد ظهر أمس، عقب انتهاء احتفالية عيد العمال، لمشروعات تنمية وتطوير ميناء الإسكندرية، ومنها تحديث الأرصفة البحرية، وإنشاء المنطقة اللوجستية للميناء وربطه بالطريق الدولي الساحلي، وذلك بهدف وضع الميناء على الخريطة التجارية والسياحية العالمية.

"السيسى" فى "عيد العمال": مفيش حد مُخلد فى مكانه غير البلد وأهلها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن "ما جرى خلال السنوات الماضية كان بجهود ووعى المصريين"، موضحاً أن "المواطن المصرى هو البطل الحقيقى فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتحمّله الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد، ووضعه على الطريق السليم، وليس فقط للجيل الحالى، ولكن للأجيال المقبلة من أولادنا وأحفادنا"، مؤكداً أن "مصر هتبقى حاجة تانية فى وقت مش كبير".

توابع زيارة "السيسى" إلى واشنطن: "ترامب" يدشن معركة ضد "الإخوان" لتصنيفها كجماعة إرهابية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تدفع إلى استصدار قرار يصنِّف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، ما يشكل عقوبات أمريكية ضد الحركة التى تملك نفوذاً على ملايين الأعضاء فى الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لمسئولين أمريكيين.

أعلن نفسه رئيسا.. من هو خوان جوايدو مدبر الانقلاب في فنزويلا؟

أزمة سياسية تعيشها فنزويلا منذ يناير الماضي، بعدما أعلن خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيسًا للبلاد، واعتراف العديد من الدول به، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابل اعتراف معسكر آخر تقوده روسيا بشرعية نيكولاس مادورو رئيسًا لفنزويلا، وهي الأزمة التي اشتعلت خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما اعلنت الحكومة الفنزويلية إحباط محاولة انقلاب عسكري يقوده جوايدو، فيما دعت أمريكا الجيش الفنزويلي لدعم جوايدو.

التضامن تعلن صرف معاشات مايو.. اليوم

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو 2019 اليوم الأربعاء، بدلاً من 10 من نفس الشهر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من خلال ماكينات الصراف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، كذلك مكاتب البريد والبنوك في أول يوم عمل لها 2 مايو.

بالتفاصيل خطط 5 بنوك لطرح بطاقات "ميزة"

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها، تنفرد "الوطن" بالخطة الكاملة للبنوك الخمس لطرح بطاقة "ميزة" الوطنية مسبقة الدفع خلال العام الجاري بالأرقام وتفاصيل والمستندات المطلوبة من العملاء لإصدارها.

المؤبد لـ7 بينهم حسن مالك في "الإضرار بالاقتصاد القومي"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، القيادي الإخواني حسن مالك ونجله حمزة، والمتهم عبدالرحمن محمد سعودي و4 أخرين، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

القصة الكاملة فيديوهات إباحية وقميص نوم.. وراء قتل صاحب معرض حدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض واقعة اختطاف "أحمد الدمس" صاحب معرض سيارات بحدائق القبة والعثور على جثته مقتولا أعلى الطريق الدائرى بمسطرد، مساء الأحد الماضي، حيث تبين أن سبب القتل علاقة غير شرعية بين ابنة أخت زوجته وشاب من القليوبية، وأنه انتقم للفتاة بتصوير الشاب بـ"قميص نوم حريمي" بعدما علم أنه يحتفظ بصور عارية للفتاة.

رغدة لـ"الوطن": الحمدلله صحتي جيدة وما حدث هو سوء فهم

قالت الفنانة رغدة، إنها تتمتع بصحة جيدة، تعقيبًا على صورة لها مع الإعلامية بسمة وهبي، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، حيث طلبت "وهبي" من الجمهور الدعاء لها بالشفاء، وأضافت رغدة لـ"الوطن": الموضوع ليس إلا سوء تفاهم، أنا الحمدلله، أتمتع بصحة جيدة، ولكن ما حدث هو أنني أصبت بنزلة برد، بعد تصوير حلقة "شيخ الحارة 3".

أياكس على أعتاب التتويج بدوري الأبطال.. وريال مدريد والبايرن خير شاهد

نجح فريق أياكس الهولندي في تحقيق إنجاز تاريخي كبير، وذلك عقب انتصاره الثمين خارج دياره على توتنهام بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويكمن هذا الإنجاز التاريخي في أن فريق أياكس أصبح ثالث فريق في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا يحقق الانتصار خارج ملعبه بدوري الـ 16، وبدور ربع النهائي، ودور نصف النهائي معادلًا بذلك نفس الإنجاز التاريخي الذي حققه بايرن ميونخ بدوري الأبطال موسم 2012-2013، وريال مدريد موسم 2017-2018.