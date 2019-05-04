تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، حيث سيطرت كرة القدم على اهتمامات المصريين خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وظهر ذلك على تريندات جوجل في مصر، وجاءت كالتالي:

رامز في الشلال

نشر الفنان رامز جلال على حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة دعائية لبرنامج "رامز في الشلال" الذي سيعرض في رمضان على شاشة "mbc مصر".

رامز جلال ينشر الصورة الدعائية لبرنامج "رامز في الشلال"

بالفيديو البرومو الرسمي.. رامز جلال يكشف تفاصيل مقلبه الجديد

أول أيام شهر رمضان 1440

أعلن مركز الفلك الدولي عبر موقعه الرسمي إنه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، بداية شهر رمضان في مصر.

موعد أذان الفجر والمغرب أول أيام رمضان 2019 بمختلف محافظات مصر

حريق الموسكي

قال اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن النيران التهمت عقار كامل مكون من 3 طوابق وأرضي في حي الموسكي، وجميعها تضم محلات ومخازن تحوي مواد لتجارة البلاستيك والمفروشات والأقمشة والعطور كلها قابلة للاشتعال.

نائب محافظ القاهرة: خسائر حريق الموسكي بالملايين.. والوضع صعب

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر، وذلك بعد إصابة 51 مواطنًا في حادث حريق الموسكي.

"الصحة": 51 مصابا في "حريق الموسكي".. و6 حالات فقط بالمستشفيات

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن الخسائر المبدئية لحريق ممر الشابوري بمنطقة الموسكي أسفرت عن التهام النيران لـ40 محل ملابس وأقمشة وعطور.

مصدر أمني: 40 محل ملابس وعطور خسائر مبدئية في حريق الموسكي