"Watch iT".. منصة رقمية عملاقة لمحتوى متميز

أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، تدشين خدمة جديدة من خلال إحدى شركاتها وهي عبارة عن منصة رقمية للمحتوى الإعلامي باسم Watch iT.

وهو الأمر الذي طالما تحدث كثير من الخبراء عن ضرورة الأهتمام بالمحتوى الرقمي والخدمات الأعلامية الرقمية، ولذا كان اطلاق تلك المنصة الجديدة.

ويمكن الوصول الي تلك المنصة اما عن طريق الدخول إلى الصفحة من هــنــــا أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود على الإنترنت في متجر "جوجل بلاي" أو "أبل ستور".

وباستخدام التطبيق على الشاشات الذكية أو واجهة متصفح الإنترنت يتم تسجيل المستخدم من خلال الإيميل الخاص به ورقم التليفون المحمول لتصله رسالة بتمام التسجيل في خطوة واحدة.

ومع التسجيل تهدي المنصة المشترك 7 أيام مجانية لاستخدام المنصة حتى تتيح له التعرف على المحتوى واستخدام التطبيق.

كما تتيح له الاشتراك أما باستخدام كروت الائتمان أو الدفع النقدي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.

ونظرًا لتزامن حلول شهر رمضان مع إطلاق المنصة الرقمية Watch iT، فقد تواصل القائمون عليه مع مجموعة القنوات الفضائية التي تمتلكها، وتشارك فيها مجموعة المتحدة لتحصل المنصة على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي المذاع عبر الفضائيات في مصر؛ لتتيح للمشاهد مشاهدة الأعمال الفنية المختلفة على شاشات التلفزيون من خلال القنوات الفضائية المفتوحة.

ولمتابعتها في أوقات غير أوقات الإذاعة، فيكون ذلك من خلال المنصة الرقمية Watch iT، وتكون تلك المنصة حصرية في إتاحة المحتوى.

وتعتبر بداية إطلاق المنصة الجديدة مليئة بالمحتوى الدرامي الجديد على أن تحصل إدارة Watch iT على حقوق محتوى جديد دائما في مختلف المجالات ويخدم مختلف الفئات.

وتقدم المنصة الرقمية Watch iT خدماتها مجانا لمدة 7 أيام عند التسجيل للاشتراك، وهناك أكثر من اختيار للاشتراك لمدة زمنية مختلفة سواء شهرية أو نصف سنوية أو سنوية ليكون متوسط سعرالاشتراك في حدود 3 جنيهات يوميًا.

ومثل تلك المنصات الرقمية دوما ما تقدم المحتوى دون وقفات إعلانية أثناء العرض، ما يدفع كثير من مستخدمي خدمات الإنترنت للتفاعل معها والاشتراك فيها.

وصرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بأن معظم شركات إنتاج المحتوى العالمية سواء مسلسلات أو أفلام أوالقنوات المتخصصة في مختلف الأنواع من المحتوى المميز سواء درامي أو رياضي أو ترفيهي اتجهت عالميا، ومنذ فترة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى، فلا تجده متاح على منصات مجانية بالجودة الفائقة المطلوبة للمشاهد الحديث، بعدما تقدمت طرق المشاهدة من خلال التلفزيونات الذكية أو الهواتف الذكية و جده متاح على منصات رقمية متخصصة ولذا كان الاتجاه إلى حماية حقوق المحتوى الدرامي المصري بإنشاء تلك المنصة الرقمية الجديدة لنقوم بجزء من دورنا فى تحديث طرق تقديم المحتوى للمشاهد.

وأوضح مرسي، أن تلك المنصة ستطلب إنتاج غزير من المنتجين المختلفين لضمان التجدد الدائم وهو أيضا ما سيقوم بتنشيط سوق الإنتاج ويخلق فرص جديدة للمنتجين المحليين والعالميين لوضع المحتوى الخاص بهم على المنصة من خلال اتفاقات تجارية وليس ذلك فحسب، ولكن ايضا تشجع الأجيال الجديدة من المنتجين للأعمال الرقمية أو الديجيتال لتقديم إنتاجهم أيضا.

وأشار إلى أن الفارق بين تلك المنصات والقنوات التلفزيونية أن المنصات الإلكترونية تسمح باستيعاب محتوى أكبر بآلاف المرات، وذلك يساعد في زيادة فرص العمل الجاد وفتح نوافذ جديدة لكل الزملاء في الوسط الإعلامي.

وأكد مرسي، أن المنصة الجديدة ستسعى للحصول على الكثير من الحقوق الإعلامية في مجالات مختلفة ومن أجل دوام متعة المشاهد، وأنهى كلمته باستخدام شعار المنصة الجديد ليقول "Watch iT.. شوف أكتر".

وتعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هي المالكة والمشاركة في مجموعة قنوات "أون" و"الحياة" و"دي إم سي" و"سي بي سي"، وذلك من ضمن شركات المجموعة التي تقدم خدمات إعلامية مختلفة من خلال وسائط تقليدية وحديثة مختلفة.