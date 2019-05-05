أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الأحد، الموافق 5 مايو 2019، هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدا، الإثنين، سيكون أول أيام شهر رمضان.

وتقدمت الدار بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري الكريم، وجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً، في كُلِّ مكان، داعين اللهَ، سبحانه وتعالى، أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.

يشار إلى أن مرصد المجمعة الفلكي السعودي، قد أعلن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد.