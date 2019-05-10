محمد صبحي: "أم كلثوم غنت لي مخصوص.. وأدتني 50 جنيها"

قال الفنان محمد صبحي، إنه كان يعمل عاملًا في شباك التذاكر بحفلات المطربة الراحلة أم كلثوم، عندما كان في الصف الثاني الثانوي.

وأضاف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه في إحدى الحفلات قام بحجز تذكرة كانت تكلفتها 5 جنيها، للجلوس في الصف الأول لكي يتمكن من سماعها عن قرب، لافتًا أن صاحب الحفل طلب الحصول على تذكرة لإعطائها لضيف آخر، وهو ما رفضه الأخير.

وتابع: "طلب مني أروح أكلمها، لما روحت لها، قالت لصاحب الحفلة إني عيل، ومكنتش مصدق، وطلبت مني التذكرة عشان الضيف وأنا رفضت وقلتلها من حقي أسمعك، وقالتلي مش هغني النهاردة".

وأردف: "قاللتي هحط كرسي في الكواليس وهغني لك أنت، وكانت كل قفلاتها في الحفلة على الكواليس، وأدتني مكافآة في ظرف، وكانت 50 جنيها".