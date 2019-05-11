قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنّ رئيس المخابرات الفنزويلي السابق، الذي أقدم على الانشقاق هو "جاسوس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وقام بـ"تنسيق" المحاولة الانقلابية التي دعا إليها زعيم المعارضة خوان جوايدو في 30 أبريل.

وأضاف مادورو بخطاب: "تمكنا من إثبات أن كريستوفر فيغيرا، تم تجنيده من قبل الـ"سي آي إيه" منذ أكثر من عام، وأنه كان خائنا وجاسوسا، كمتسلل" على رأس جهاز المخابرات الفنزويلي".

واعتبر أن فيغيرا هو من "نسق الانقلاب" الفاشل، قائلا "قريبا، القضاء سيمسك به وسيدفع ثمن خيانته".

وفي 23 يناير، أعلن خوان جوايدو، نفسه، رئيسا بالوكالة لفنزويلا، واعترفت به نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة.