قال الفنان محمد صبحي، إن أي شخص في العالم معرض للفشل، متحدثا عن الشيء الذي فشل فيه خلال حياته المهنية.

أضاف خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء اليوم: "فشلت في إني أبني مسارح وتبقى بتاعتي، يعني أعمل مسرح كويس وأصرف عليه ويتاخد مني، لكن مفيش أعمال فنية ندمان عليها".

وتابع: "تمنيت من الله ألا يفشلني في أبنائي، وأنا الآن أتشرف بهم، أما الفشل في الأعمال الفنية فهو من الممكن أن يعوض".

كما تحدث عن الفن والعلم، وما إذا كان لهما حدود، وقال: "ليس لهما شاطئ، وعندما يصل الفنان أو العالم إلى الشاطئ الخاص به، فإنه يكون قد فشل، وأنا لم أجد الشاطئ حتى الآن، وسأظل أسبح ضد التيار حتى نهايتي".