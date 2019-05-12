محمد صبحي منتقدا مسرح مصر: الخروج عن النص وتجاوز الأخلاق "بيزعلنا"

تحدث الفنان مع صبحي، عن حقيقة خلافه مع الفنان أشرف عبد الباقي، نافيًا أن يكون قد قال في وقت سابق إنه دمَّر المسرح بسبب ما يقدمه مع فريق "مسرح مصر".

وقال خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء اليوم، إنه يحب الفنان أشرف عبد الباقي كثيرا، مشيرًا إلى أنه أول من هنأه بعد تدشين "مسرح مصر".

وأضاف: بعد أول موسم أو موسمين بدأت المسألة تتغير وتزعَّلْنا، ملهاش دعوة بقدرات الولاد، لأن دمهم خفيف وكوميديانات، إنما الخروج عن النص أحيانا بما يتجاوز الأخلاق، ده اللي يزعلنا".

واستطرد: "دائمًا ما يكون هناك إسفاف، ولكنه كان استثناء، لكن أن يتحول إلى قاعدة، فهذا أمر مرفوض".