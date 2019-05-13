تدور أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مملكة الغجر، الذي يعرض على قناة MBC مصر، حول رحلة رجل الأعمال "النوري" الذي يجسده الفنان سامح الصريطي، في اكتشاف "الهاكر" على شركته.

استمر "النوري" في تفتيش منزل "ياسمينا" التي تلعب دورها الفنانة حورية فرغلي، لشكه بأنها الفاعلة، وذلك لرغبتها في معرفة حقيقة نفوق الحصان "رهوان"، بعد تزوير شركة "النوري" لتقرير نفوقه، للحصول على تعويض مالي ضخم.

وفي سياق متصل، تأكد "رؤوف" أحد موظفي بشركة "النوري" من اعتماد "ياسمينا" على "هاكر"، بعد اكتشاف لـ"سي دي" يتضمن اسم الشبكة المخفية التى يعتمد عليها الهاكر، إلا أنه قرر عدم إخبار رجل الأعمال بذلك الأمر، لحبه الشديد لها.

وحاول "الزفر" الذي يجسده الفنان أحمد كرارة من ابتزاز "ياسمينا" والضغط عليها بإبلاغ "النوري" عن فعلتها، للزواج منها.