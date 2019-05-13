قال الفنان محمد صبحي، إنه قدم أعظم أعماله الفنية مع الكاتب لينين الرملي، مشيرًا إلى أنه يتمنى التعاون معه مرة أخرى، بعدما انفصلا بعد مسرحية "وجهة نظر"، التي قام ببطولتها وكتبها "الرملي".

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الأحد، "عندما كنا شركاء، كان عندي فرقة ستوديو الممثل منذ عام 1970، وبعدها أنشأنا فرقة ستوديو 80 في عام 1980، وبعدها عملنا سويًا في عام 1994 حتى انتهاء مسرحية وجهة نظر".

وتابع، "سيبت له المسرح عشان يكمل مسرحية بالعربي الفصيح، وانفصلنا كإنتاج، هو يقدر أعمالي، ودي لا تفسد الود، وهي مش خناقة، خلصنا المشاركة ماديًا فقط".