قال الفنان عمرو سعد، إنه فضَّل أن يتعلم أبناءه في مدرسة ألمانية، بسبب نظَّارة ألمانية اشتراها، موضحًا: "متكسرتش، الألمان صناعتهم بتصارع الزمن، عندهم دأب، والتعليم الألماني هايل، والألمان عندهم ضمير رهيب".

في سياق متصل، قال "عمرو"، خلال حواره ببرنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الإثنين، إنه يرفض أن تتدخل زوجته عالم الفن: "وكمان برفض دخول ولادي، خاصة بنتي، لأني راجل شرقي، وكمان مجتمعنا عنده مشاكل شوية".

وواصل حديثه: "بنتي لما تكبر ولبست قُصَيَّر بره مصر، عادي، لكن جوه مصر، لأ، لأننا لازم نراعي عُرف مجتمعنا".

واستطرد: "التمثيل مهنة صعبة للغاية، تُعذِّب الفنان وبتسرق العمر، وأحيانا أقول إنه كان من الواجب أن أستكمل عملي كمهندس ديكور".