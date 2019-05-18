أعلنت منصة "watch it" للمحتوى الرقمي، عن توافر تطبيقها على "أبل ستور" و"جوجل بلاي".

وأعادت "watch it"، إطلاقها في شكلها الجديد، أول أمس الخميس.

وسبق أن أعلنت المنصة "حجبها مؤقتا لعدة أيام"، ورفع مستوى التأمين المعلوماتي، إثر محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في أمن معلوماتها، والتي تزامنت مع استقبالها آلاف الطلبات للتسجيل في أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية لها، قبل حلول شهر رمضان.

وأشارت المنصة الرقمية Watch iT، مع إعادة إطلاقها اليوم، اعتذارها لكل مشتركيها، وإتاحة الفرصة لهم لاسترداد الاشتراك (لمن يرغب).

كما أعلنت توفير خدماتها "مجانا" للمشتركين حتى نهاية شهر مايو الجاري.

إطلاق منصة "Watch iT" بعد رفع مستوى التأمين.. ومحتوى مجاني لنهاية مايو

وتصدر تطبيق watch it التريند في متاجر التطبيقات، وذلك بعد ساعات من عودة التطبيق للانطلاق في شكله الجديد، أمس.

watch it يتصدر التريند في "متاجر التطبيقات"

ويمكن التسجيل في المنصة عبر الرابط التالي:

Www.watchit.com