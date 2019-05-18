أخبار ماتفوتكش| السيسي يلتقي قادة القوات المسلحة بعد أداء صلاة الجمعة

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يلتقي عددا من قادة القوات المسلحة بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة احتفالات مصر وقواتها المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، وألقى الخطبة الدكتور أسامة الأزهرى، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف.

مصدر أمني: السجون بصدد تنفيذ قرار الرئيس بالعفو عن 560 سجينًا

قال مصدر أمني، إن مصلحة السجون بصدد تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 560 سجينًا، وهو القرار رقم 232 لسنة 2016، الذي نشرته الجريدة الرسمية صباح أمس، وأضاف المصدر، بأن السجون بدأت في تنفيذ القرار الرئاسي، في أسرع وقت.

مسؤولون أمريكيون: إيران ربما نفذت هجمات السفن بخليج عُمان

ذكرت محطة "إن بي سي" نيوز، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن تقييما أمريكيا توصل إلى أنه "من المرجح جدًا" أن تكون إيران وراء هجمات الأحد الماضي، على أربع ناقلات في خليج عُمان بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.

اقترحتهما إيران.. هل تقبل أمريكا التفاوض مع "طهران" في قطر أو العراق؟

تذهب التوقعات إلى أن التوتر الأمريكي – الإيراني المتصاعد في الفترة الأخيرة يتجه إلى التفاوض، إذ أن "طهران" و"واشنطن"، بحسب التصريحات الصادرة من هنا وهناك، ليست لديهما رغبة للذهاب نحو الحرب، وبالفعل، دعا رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، أمس، إلى عقد مفاوضات أمريكية- إيرانية في قطر أو العراق، لتجاوز التوتر بين البلدين خاصة مع وقف "طهران" الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي الذي قد ينذر بتداعيات خطيرة.

"عكاظ": 800 ألف ريال رسوم الإقامة المميزة بالسعودية.. و100 ألف للسنوية

علمت صحيفة "عكاظ"، أمس، أن رسوم "الإقامة المميزة" التي أقرتها المملكة العربية السعودية مؤخرا، ستحدد بنحو 100 ألف ریال سنويًا، بينما ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسم يصل إلى 800 ألف ریال، ومن المتوقع أن تتيح "الإقامة المميزة" الفرصة للراغبين من كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم، بحسب الصحيفة.

ضبط صاحب مصنع منظفات طنطا.. تسبب في اختناق 40 شخصا

ضبطت الأجهزة الأمنية صاحب مصنع منظفات طنطا، الذي تسبب في إصابة 40 شخصا بينهم أطفال بحالات اختناق وتسمم نتيجة تسرب مواد كيميائية بعد انفجار أحد خزانات المصنع، وقال مسؤول أمني، إن صاحب المصنع يدعى "نزية .ح.ا"، تم اقتياده لديوان مركز شرطة طنطا، وذلك بعد تماثله للشفاء وخروجه من مستشفى طواريء طنطا الجامعي، وذلك لمناقشته حول الواقعة وحرر محضر، وأخطرت النيابة للتحقيق.

بعد إصابة 3 أطفال.. "سموم الإسكندرية" يحذر من "تحدي الموت"

حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أمس، الآباء والأمهات من إقبال الأطفال والمراهقين على ممارسة نوعًا من ألعاب التحدي، والتي تعرف بـ"تحدي الباراسيتامول" أو "تحدي الموت" تقليدًا لمشاهد يجرى تداولها على مواقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت الدكتور مها غانم، المشرف على مركز السموم، عن أن المركز استقبل نحو 3 أطفال مصابين بتسمم حاد نتيجة ممارسة "تحدي الموت"، تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما، منهم اثنين تناولا دواء "الديجوكسن"، والثالث دواء "الباراسيتامول".

سمية الخشاب لـ "الوطن": لم أسع لفضح أحمد سعد.. ودافعت عن سمعتي وكرامتي

عبرت الفنانة سمية الخشاب، عن حزنها لتحدثها عن تفاصيل حياتها الشخصية في برنامج "شيخ الحارة"، تقديم بسمة وهبة، والمذاع يومياً في رمضان عبر فضائية "القاهرة والناس"، وقالت الخشاب، لـ "الوطن"، إن طليقها المطرب أحمد سعد، هو من اضطرها لهذا الظهور الإعلامي، متابعة: "لا أحب الشوشرة والفضائح بطبيعة الحال، ولا أن تكون حياتي الخاصة على الملأ، فقد تزوجت أكثر من مرة في هدوء شديد، وانفصلت بمنتهى الرقي والشياكة دون أي مشكلة"، وأضافت: "حزينة جدًا أنني تكلمت عن حياتي، وكشفت الكثير من التفاصيل عنها، وأنا أميل دائمًا إلى الستر، بدليل أنني سترت على ما فعله بحقي، وأردت العيش في هدوء واستقرار، كما تحملت ما يفوق طاقة البشر، ومع ذلك لم أسع لفضحه، ولكني ظهرت للدفاع عن سمعتي وكرامتي، وهذه أبسط حقوقي".

أشرف صبحي: تنظيم أمم أفريقيا تحدي كبير لمصر.. وقادرون على التتويج بالبطولة

أبدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة امتنانه على دعوة حزب مستقبل وطن على إطلاق مبادرة كلنا منتخب مصر، موضحًا أن الجميع في حالة تأهب استعدادًا للبطولة، ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبلين، وأوضح الوزير خلال كلمته أن الجميع في حالة تأهب استعدادًا للبطولة، وتنظيم مصر لأمم أفريقيا تحد كبير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادرون على التحدي.

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.