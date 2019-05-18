أشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التي أكد فيها أنه، خلال الفترة السابقة، كان هناك افتتاحات لعدد كبير من المشروعات التنموية، وأن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة فى التنمية والتطوير، وتشرف على العديد من المشروعات ، وخصوصًا فيما يخص شبه جزيرة سيناء، في أكثر من 312 مشروعًا في كل المجالات المختلفة.

وقال السويدي، في بيان أصدره اليوم، إن المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة أكد أن مشروعات التطوير تحتاج إلى قوات تؤمّنها ضد أي أعمال عدائية تحاول أن تعرقل مسار الدولة في التنمية.

وشدد على أن الضربات الجوية تكون خارج التجمعات السكانية حفاظًا على أرواح المدنيين؛ لأن القوات المسلحة والشرطة المدنية نفذت عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 47 فردًا إرهابيًا، واستهداف القوات الجوية 29 ملجأ ومخبأ للعناصر الإرهابية، وأن الحدود الغربية والجنوبية تواجه العديد من التهديدات الخارجية من محاولات تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر، أو مواد مخدرة تضر الشباب من شعب مصر

وأوضح أنه، خلال الفترة السابقة، استهدفت القوات الجوية 93 عربة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية خصوصًا بالعناصر الإرهابية، وأن قوات حرس الحدود ضبطت عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر منها 585 بندقية و2 رشاش و80 خزنة و2088 طلقة مختلفة الأعيرة وكميات كبيرة من المواد المخدرة، 646 كجم من الحشيش و7707 من نبات البانجو و10 كجم من مادة الأفيون.

وأشار إلى أن القوات البحرية جاهزة على مدار 24 ساعة؛ لتنفيذ مهامها المخططة لحماية، وتأمين كل السواحل المصرية وجميع الأهداف الاقتصادية وحماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية في البحرين المتوسط والأحمر، ومكافحة أي أعمال تسلل أو تهريب عبر السواحل المصرية.

وقال النائب طلعت السويدي إن هذه التصريحات المهمة من المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، تؤكد المخاطر والمؤمرات التي تمر بها الدولة، وأن قواتنا المسلحة الباسلة قادرة على حماية مصر جوا وبحرا وبرا.