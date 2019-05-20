السهام المارقة الحلقة 16: عمار يشتري زوجة هاني سلامة جارية له

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل السهام المارقة عددا من التطورات، حيث حاولت قيادات الجماعة أن تجعل "عمار" والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة أن يشتري أي جارية لتعويض زوجته التي قُتلت، ويشتري بالصدفة زوجة "حذيفة" والذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة، ويتدخل "حذيفة" ليحاول شرائها ويفشل في ذلك.

يشتري "أبو أنس" أحد قيادات الجماعة زوجة "حذيفة" بينما يحصل "عمار" على جارية لديها 55 عاما، لتقوم بتربية ابنته بعدما قُتلت زوجته شنقا، بسبب أنها كانت ضمن عناصر المقاومة.

تظهر "مريم" والتي تجسد دورها الفنانة شيري عادل، وهي تتحدث مع الرب، وهو ما يؤكد أنها مازالت على الديانة المسيحية على الرغم من إعلانها الدخول في الإسلام.

يحاول "حذيفة" الحصول على فتوى يستطيع من خلالها أن يعيد زوجته إليه، بعدما حصل عليها "أبو أنس" جارية له، ولكن يفشل في ذلك.

ويذهب "حذيفة" لأبو أنس ويحكي له الموضوع بالتفصيل، ويترجاه بأن يعيدها له.