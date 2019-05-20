السهام المارقة الحلقة 16: عمار يشتري زوجة هاني سلامة جارية له

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الأهلي يدرس التضحية بأحد كبار الفريق

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اليوم الثانى: طلاب أولى ثانوى امتحنوا «الأحياء» بـ«التابلت».. والبعض اشتكى من صعوبة الأسئلة

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