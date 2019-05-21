مسلسل البرنسيسة بيسة.. ملخص الـ15 حلقة الماضية

شهد مسلسل "البرنسيسة بيسة"، على مدار الـ15 حلقة الماضية العديد من الأحداث الهامة، حيث تدور فكرة المسلسل حول تجسيد مي عز الدين شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي.

والشخصية الثانية فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.

شهدت الحلقة الأولى، من مسلسل انهيار العقار الذي تقيم فيه عائلة "بيسة" في طفولتها إثر زلزال، مما أدى إلى وفاة أسرتها بأكملها، فيما عدا خالتها التي اصطحبتها للخارج كي يشتروا حلوى، مما يكون سببا في نجاتها في حين يموت والداها لتنتقل للعيش مع خالتها، وتولت تربيتها.

وشهدت الحلقات استمرا "سكسكة" في فرض جبروتها على أهل الحارة الشعبية التي تسكنها، وتشتري كل ما تحتاجة من المحلات الموجودة في الحارة دون دفع أي مقابل، وتفرض عليهم الإتاوة بالإكراه.

واكتشفت "بيسة"، أنها ورثت قطعة أرض تساوى ملايين الجنيهات وهو حقها الشرعي في ميراث عمها "جمال"، بعد وفاته، ولكن يحاول أقاربها منعها من الحصول على حقها الشرعى وتهديدها للتنازل عن الأرض.

إلا أن "شويكار هانم" بوسي، صاحبة المدرسة المبنية على الأرض التي ورثتها "بيسة"، اتفقت معها ألا تهدم مبنى المدرسة لاستلام الأرض، واتفقت معها الأولى على إعطائها مبلغا كل شهر، وأن تكون بذلك شريكة معها في المدرسة.

وشهدت الحلقات وقوع خلافات عديدة بين "شويكار هانم"، و"بيسة"، حول إدارة المدرسة، وهو ما تسبب في إصابة "شويكار"، بجلطة أثناء نقاشها مع "بيسة".

وحاولت "بيسة" تطبيق طرق التعليم القديمة التي اعتادت عليها في صغرها بالمدارس الحكومية، فتدخل أحد الفصول ومعها "سبورة خشبية وطباشير" بدلًا من جهاز عرض البيانات "البروجكتر".

كما منعت دخول التلاميذ بهواتف إلى المدرسة، وأمرت بالحديث باللغة العربية ومنع الإنجليزية، وهو ما أزعج معلمي المدرسة الذين ذهبوا لنجل مديرة المدرسة الأساسية ويدعى "كاظم" أمير المصري، حيث أقنعهم بأنه سيعيد المدرسة إلى ما كانت عليه.

ووقعت مشادة "كاظم" أمير المصر، مع "بيسة" لرغبته في إعادة نظام المدرسة كما كانت عليه، كما قامت "بيسة"، بفتح "كانتين" داخل المدرسة، وقامت بيسة بإعطاء محاضرة مزيكا شعبية مستعينة بالطبلة وفرقتها، داخل المدرسة.

وبعد أن عرفت "سكسكة" موضوع المدرسة التي تديرها "بيسة"، فاستغلت ذلك وجمعت من جيرانها وأهل المنطقة أموالا لتسهيل دخول أولادهم للمدرسة التى تديرها "بيسة".

وهو ما دفع "بيسة" بعقد اجتماع مع خالتها إيمان السيد "سماح"، و"مرعي" حجاج عبدالعظيم، وجدتها "سكسكة"، للتفكير فى طريقة إعادة الأموال التى أخذتها "سكسكة" لتسهيل دخول أولا منطقتها فى مدرسة "بيسة".

واضطرت "بيسة" إلى إقناع "كاظم"، بقبول بعض المتقدمين فى منطقتها للمدرسة، حتى لا تتورط مع أهل منطقتها فى الأموال التى تحصلت عليها "سكسكة" واعتبرتها "نصيبها فى ميراث المدرسة".

وبعد فترة من مرض "شويكار"، عادة مرة أخرى للمدرسة ليتجدد النزاع بينها وبين "بيسة"، ولكن هذه المرة ارتفعت وتيرته بشكل وصل إلى حد قرر معه الطرفان اقتسام المدرسة إلى مدرستين، فضلًا عن توفيق أوضاع المدرسين بين مدرسة بيسة ومدرسة شويكار وفقًا للجدول الدراسى الموجود، وبحضور محامي الطرفين.

إلا أن هذا الحل تسبب في تجمهر الأهالى أمام مكتب "شويكار" معلنين عن غضبهم تجاه أسلوب أبنائهم الذى تغير وألفاظهم البذيئة التى نتجت عن اختلاطهم بتلاميذ "مدرسة البرنسيسة بيسة".

وحاول "كاظم" ابن "شويكار هانم"، محاولة خداع "بيسة"، لأبعدها عن المدرسة عن طريق إرساله لها شاب يُدعى "روبرتو"، يجسد دوره الفنان الكوميدى "أوس أوس"، يدعى أنه ابن "جمال عفيفى" عم "بيسة"، وأنه الوريث الوحيد لوالده في المدرسة.

ولم تصدق "بيسة" فى البداية أن عمها كان متزوجًا، وعندما سألت المحامي "سلامة"، الذى يجسده الفنان سليمان عيد، قال لها إنه يعرف أن عمها "مقطوع من شجرة"، لكن عندما رأى الأوراق الخاصة بـ"روبرتو"، قال إنها صحيحة.

إلا أن "سكسكة" هي من اكتشفت أن "روبرتو" المدعى بأنه ابن عمها جمال، نصاب ما جعل بيسة تطير فرحًا بالأمر وتحاول رد القلم مرة أخرى إلى شويكار وكاظم.

فتحاول تشكيل لجنة مزيفة من وزارة التربية والتعليم، والتى أقرت بأن تتولى "بيسة" إدارة المدرسة لأنها تقوم بإدارة المدرسة بشكل علمى، بحسب اللجنة التى اتفقت مع "بيسة".