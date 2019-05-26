تكثف مباحث الإسكندرية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثتي طفلين حديثي الولادة داخل صندوق قمامة، بشارع الترعة المردومة بدائرة الرمل شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثتين لطفلين حديثي الولادة بتقاطع شارع 20 مع شارع الترعة المردومة.

انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثتي طفلين حديثي الولادة "غير مكتملي النمو" داخل صندوق قمامة بالشارع المشار إليه.

وبسؤال شخص يدعى "محمد.ع.ص"، 40 عاماً، عامل قمامة "نباش"، مقيم شارع خالد بن الوليد، قال إنه عثر على جثتي الطفلين أثناء نبشه في القمامة داخل الصندوق محل البلاغ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

أخطرت النيابة العامة، وجرى نقل جثتي الطفلين لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر رقم 4509/ 2019 إداري قسم الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.