أعلنت قناة "القاهرة والناس"، عن عرض حلقة جديدة من برنامج "شيخ الحارة" الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأحد، رغم أن ذلك يتعارض مع قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخاص بوقف البرنامج لمدة شهر.

ونشب خلاف كبير بين فضائية "القاهرة والناس" والإعلامية بسمة وهبة، قدمت على إثره "وهبة" استقالتها من القناة، بسبب حلقتها مع ياسمين الخطيب، التي ذكرت فيها الأخيرة أسماء عدة شخصيات عامة.

كما أعلنت نقابة الإعلاميين، وقف بسمة وهبة، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، وخالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.