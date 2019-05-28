فودة يشهد ختام دورة مركز شباب طور سيناء الرمضانية لكرة القدم

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء الاثنين، فعاليات ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم، بمركز شباب طور سيناء، بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، وفوزي همام السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة، والنائب غريب حسان عضو مجلس النواب عن طور سيناء.

وأقيم كأس البطولة على روح المرحوم الكابتن "حربي مبارك" تحت رعاية المحافظ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف عام محمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة.

وفي الختام، سلم المحافظ، كأس البطولة للفريق الفائز، ووزع جوائز مالية للفريقين اللذين وصلا للنهائي.

وعلى هامش البطولة تفقد المحافظ ومرافقيه معرض الأشغال البدوية المقام بمركز الشباب.