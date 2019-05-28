نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة صحة ما ورد بتقرير هيومان رايتس ووتش حول الأوضاء في سيناء، وأكد أنه جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن التقرير سعي من بعض المنظمات المسيسة لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة تتخذ كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، موضحًا أن عناصر القوات المسلحة وقياداتها تراعي تماما حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.

وعن عمليات التهجير التي جاء بها التقرير على نحو مخالف تماما للواقع أوضح المتحدث العسكري أنه تم تنفيذ المنطقة العازلة على الشريط الحدودي طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015 وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي (10016) وحدة سكنية.

كما أشار العقيد تامر الرفاعي إلى قيام القوات المسلحة بدعم جهود الدولة في المشاريع التنموية في سيناء بالإشراف على تنفيذ 312 مشروع في كافة المجالات المختلفة وذلك للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء.

وأضاف الرفاعي أن القوات المسلحة نجحت في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء.