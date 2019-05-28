نفى الفنان بيومي فؤاد، ما تردد من البعض عن تسببه في إزاحة الفنان حسن حسني عن الساحة الفنية، مضيفًا أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وأنه يعتبر الفنان حسن حسني أستاذًا للجميع.

وأكد فؤاد، خلال حواره في برنامج "مجموعة إنسان"، على شبكة "نجوم أف إم": "الكثير شبهوني بحسن حسني لأننا نشارك في أعمال كثيرة، وهو ما كان من دواعي سروري، ولكني لا أقلده ولا أستطع ذلك من الأساس، فهو نموذج مشرف لجميع الفنانين، وقدم كل شيء في مشواره الفني".

وأوضح أن أي فنان في العالم يأتي عليه عمر معين وتقل معدلات أعماله الفنية تدريجيًا، وذلك بحكم السن والحالة الصحية التي تمنعه من العمل المتواصل".