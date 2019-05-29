قالت إيناس عبد الله خليل، نجلة الشهيد الرائد عبد الله خليل، أحد شهداء العريش في شمال سيناء، إنها شعرت بسعادة غامرة بعد مشاهدة صورة الإرهابي هشام عشماوي في قبضة رجال المخابرات العامة (بعد تسليمه من الجيش الوطني الليبي إليهم) بمطار القاهرة الدولي.

وأكدت، في تصريحات لـ"الوطن"، فخرها بقوة الجيش والأجهزة الأمنية التابعة له والتي تمكنت من استعادة الإرهابي إلى أرض مصر ليمثل أمام قضائها وينال عقابه.

وأضافت أنها شعرت بعودة حق والدها بعد رؤية الإرهابي هشام عشماوي بالمطار، مؤكدة ثقتها في قدرة الجيش والشرطة في القضاء على باقي الخونة المتورطين في استهداف رجال الجيش والشرطة في ربوع الوطن.

وقالت: "اتأكدت إن دماء شهداءنا مراحتش هدر".

ووجهت "إيناس"، رسالة إلى والدها الشهيد، فى ختام حديثها: قائلة: "كان نفسي تكون موجود وتشوف حقك وحق كل الشهداء بيرجع ليكم من كل الخونة والإرهابيين".

يُشار إلى أن الشهيد الرائد عبد الله خليل، كان ضابط الاتصال بالكتيبة 101 بشمال سيناء، واستشهد إثر استهدافه برصاص مسلحين أمام منزله في العريش، يوم 28 فبراير 2016.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمته في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

ووصلت طائرة حربية مصرية، رافقت طائرة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (29 مايو) وعلى متنها رجال العمليات الخاصة المصرية، برفقتهم الإرهابي هشام عشماوي.

وأصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بيانا، تعلن فيه تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وقال البيان: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".

وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة".

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن"، إن الإرهابي هشام عشماوي محكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا، من بينها "أحداث الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس 3"، والصادر فيهما أحكام بالإعدام من القضاء العسكري.

فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

ويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية.