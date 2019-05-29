تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية إجلال وتقدير وتعظيم إلى لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، وأضاف الرئيس السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أراضيه. تحيةً وسلاماً على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم"، وواصل الرئيس: "وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته، ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن. عاشت مصر برجالها".

أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بيانا تعلن فيه تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر، وقال البيان: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل"، وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة".

قالت منار محمد سليم أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي، إن خبر تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية، بمثابة "عيدية" للعيد، "العيد بقى عيدين، وعقبال باقي الإرهابيين"، وأضافت منار، لـ"الوطن": "لو أحمد عايش هيكون سعيد لأنه كان في الدفعة السابقة عنه، كان لما بيتكلم عنه بيكون مستاء جدا، وجواه مشاعر حزن رهيب عليه".

أعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابيين هشام عشماوي، وبهاء علي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء، تمهيدًا لمحاكمتهما في الجرائم المنسوبة لهما، وبهاء علي من مواليد محافظة الإسكندرية، وجنده "عشماوي" أثناء مشاركته في اعتصام رابعة العدوية، حيث كان يتولى تأمين مقر الاعتصام خلال فترة الـ 48 يوما التي أقام فيها منذ بدايته في 28 يونيو 2013، وحتى فضه في 14 أغسطس من نفس العام.

ذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية، شبه الرسمية للأنباء، أمس الثلاثاء، أن زوجة أحد مستشاري الرئيس حسن روحاني، قتلت بالرصاص في منزلها في شمال طهران، والزوجة تدعى "ميترا" وهي الزوجة الثانية لمحمد علي نجفي، وهو عمدة إصلاحي سابق لطهران، وأحد المقربين من روحاني، ولم يقدم التقرير أي تفاصيل، وفقا لـ"سكاي نيوز".

قال الممثل القانوني لشركة "هواوي" الصينية في مصر، خلال اجتماعه مع الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أمس، إن الشركة ملتزمة بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من "هواوي" و"هونور" بما في ذلك المنتجات التي جرى بيعها أو التي ما تزال في المخازن.

كشفت مصادر بديوان عام محافظة البحيرة، عن تفاصيل القبض على مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة، بتهمة فساد وتلقى رشوة مقابل مبالغ مالية، وقالت المصادر، إن عددا من رجال الرقابة الإدارية بالقاهرة، وصلوا إلى مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، رفقة اللواء محمد عاطف، ثم دخل فردان منهم إلى مكتب المحافظ اللواء هشام أمنة، وتوجه عدد من ضباط المأمورية إلى مكتب مدير المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، المجاور لمكتب المحافظ وتفتيشه، وجرى اصطحابه إلى شقته المجاورة للديوان العام، سيرا على الأقدام، وتم تفتيشها لمدة ساعة، ثم تم بعدها اصطحابه سيرا أيضا إلى سيارته وتفتيشها، ولم يخرج مدير المكتب الإعلامي بعد ذلك، إذ جرى اصطحابه إلى القاهرة للتحقيق معه.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء، الموافق 29 مايو 2019، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.

يرقد الفنان الكبير محمد نجم في غيبوبة داخل العناية المركزة، وأكد مصدر مقرب من الفنان، لـ"الوطن"، أن حالته الصحية غير مستقرة حتى الآن، وتتمنى أسرة جريدة "الوطن" الشفاء العاجل للفنان القدير محمد نجم، وتطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، جميع أندية الدوري المصري الممتاز، بتوقف المسابقة يوم 3 يونيو المقبل، نظرًا للأجندة الدولية واستعداد المنتخب الوطني الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إنطلاقها يوم 21 يونيو القادم.