وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018_2022، والموقع بتاريخ 23 أبريل 2018.

وتتضمن المذكرة الموقعة من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق بتاريخ 23 أبريل 2018، اتفاق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018_2022.

ويهدف الاتفاق توجيه الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بحيث تسمح هذة الشراكة بالجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة، والمعايير العالمية والخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة الممتدة من عام 2018 وحتى عام 2022.

كما يهدف البرنامج الوطنى المصري إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة.

ويتماشى إطار البرنامج الوطنى مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية 2017_2022، والتي تعتبر المحرك الرئيسى لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، حيث يتوقع أن تشتمل هذة الخطة على ثلاثة مكونات وهي الإصلاحات المؤسسية، وإعادة النظر في السياسات الزراعية وبرامج التنمية والاستثمار.

كما يتماشى إطار البرنامج الوطني مع الأولويات الإقليمية التي تسعى منظمة "فاو"، لتحقيقها في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والتي تشمل تحسين الأمن الغذائى والتغذية، وزراعة الحيازات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة ومبادرة ندرة المياه.

ويتم إنشاء لجنة توجيهية يشترك في رئاستها ممثل رفيع المستوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في مصر، مع أعضاء من الوزارات المختصة، وذلك للإشراف على تنفيذ إطار البرنامج الوطني في مصر، ويجوز للجنة أن تنشىء فرق مخصصة للإضطلاع بمهام محددة تتعلق بالرصد والتقييم.