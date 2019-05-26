"دستورية النواب": البرلمان يناقش تعديلات قوانين القضاء بعد عيد الفطر

قالت الدكتورة عبلة الهوارى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنّ الأولوية في المرحلة المقبلة من عمر البرلمان، ستكون لمناقشة التشريعات المترجمة للتعديلات الدستورية، وبينها "قوانين الانتخابات".

وأضافت الهواري لـ"الوطن" أنّ البرلمان يناقش في جلساته العامة عقب عودته من إجازة عيد الفطر، مشروعات القوانين المنظمة للقضاء، وتتمثل في "تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، وتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة".

وأوضحت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنّ وزارة العدل أبدت موافقتها في رد كتابي بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به بشأن قانون الأحوال الشخصية.