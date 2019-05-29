أوقفت وزارة القوى العاملة شركتين من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلاً عن رفع الإيقاف عن شركتين لزوال الأسباب. وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أنه تم إيقاف شركة «إسراء الخليج» ترخيص رقم 1150، و«الطنطاوى» ترخيص رقم 1106، لحين توفيق الأوضاع، كما تم رفع الإيقاف عن شركة «رواد الخليج»، و«الضمان»، وذلك لزوال أسباب الإيقاف.

وأشار البيان إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطاً من الشروط أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص. وصدَّق مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات، على 992 عقد عمل وشهادة استمرارية، فضلاً عن مراجعة واعتماد 359 تأشيرة عمل، إضافة إلى تفويض لـ5 شركات إلحاق عمالة بجلب 900 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 31 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية من قِبل المكتب. وأعلنت الوزارة، عقب تلقيها تقريراً من الملحق العمالى بأبوظبى بدولة الإمارات عما تم تحقيقه خلال أبريل الماضى من إنجاز فى توفير فرص عمل وتجديد عقود للمصريين. وأشار الوزير إلى أن مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى تلقى 22 شكوى من العمال المصريين تم حل 9 منها ودياً، وإحالة 3 للقضاء، وما زالت هناك 10 تحت البحث والدراسة، فضلاً عن الرد على أكثر من 500 استفسار، وإجراء 11 زيارة ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها، فضلاً عن اللقاءات مع ممثلى الجالية المصرية.