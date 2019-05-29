عشماوي يحتل "تريند جوجل" بعد تسليمه إلى السلطات المصرية

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، حيث احتل اسم الإرهابي هشام عشماوي، قائمة الـ "تريند" وكان الأكثر بحثًا بعد تسليمه إلى مصر.

هشام عشماوي

بعد فصله من القوات المسلحة المصرية بسبب أفكاره المتطرفة، كوَّن هشام عشماوي خلية إرهابية تضم مجموعة من التكفيريين بينهم 4 ضباط شرطة مفصولين من الخدمة، لعلاقتهم بـ"الإخوان" والجماعات التكفيرية.

رحلة هشام عشماوي مع الإرهاب خلال 7 أعوام.. 3 تنظيمات والرابع لم يكتمل

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن أفرع عديدة من القوات المسلحة شاركت في تأمين نقل الإرهابي هشام عشماوي، وتأمين زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة لقائد الجيش الوطني الليبي.

بالصور لحظة خروج الإرهابي هشام عشماوي من الطائرة.. "معصوب العينين"

سلطت وسائل الإعلام الليبية الضوء على تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر من السلطات الليبية، حيث قالت قناة "ليبيا 218"، إن القيادة العامة تُسلم الإرهابي "عشماوي" لمصر، بعد استقبال القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، بمقر القيادة في الرجمة.

وسائل الإعلام الليبية: الجيش يسلم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر

قالت إيناس عبد الله خليل، نجلة الشهيد الرائد عبد الله خليل، أحد شهداء العريش في شمال سيناء، إنها شعرت بسعادة غامرة بعد مشاهدة صورة الإرهابي هشام عشماوي في قبضة رجال المخابرات العامة (بعد تسليمه من الجيش الوطني الليبي إليهم) بمطار القاهرة الدولي.

ابنة الشهيد عبد الله خليل: "فرحت بتسليم هشام عشماوي.. وفخورة بجيشنا"

قال مايكل عادل صبري، ابن مركز الوقف وأحد المصابين في التفجير الإرهابي لكمين الفرافرة بالوادي الجديد في 19يوليو 2014، "مقدرتش أنام من الفرحة مع الفرحة بعد تسلم الجيش المصري الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الذي نفذ الهجوم الخسيس".

مصاب بكمين الفرافرة عن تسلم مصر هشام عشماوي: "حقي وحق الشهداء رجع"

تعيد "الوطن" نشر حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، المنعقدة في مركز المنارة للمؤتمرات، في أكتوبر الماضي، عن الفارق بين الشهيد العقيد أحمد المنسي، والإرهابي هشام عشماوي، الذي تسلمته المخابرات العامة المصرية، من الجيش الوطني الليبي، مساء أمس.

بالفيديو كيف قارن السيسي بين الإرهابي هشام عشماوي والشهيد أحمد المنسي

في قضية "أنصار بيت المقدس"، التي كانت نواة لعدد من التنظيمات والجماعات الإرهابية في سيناء، برز اسم هشام عشماوي، ضابط سابق بالجيش، كأحد مؤسسي التنظيم الأوائل الذين وضعوا شبكة عنكبوتية لخلاياه في عدة محافظات كشفها المتهم محمد علي عفيفي أحد مؤسسي التنظيم في تحقيقات القضية، ليوضح دور مؤسسي التنظيم، وكيف التقوا على خلفية تبني أفكار تنظيم القاعدة.

من التحقيقات.. تعرف على دور هشام عشماوي في تدريب إرهابيي "بيت المقدس"