البرنسيسة بيسة الحلقة 29.. "كاظم" يقرر طلاق "بيسة"

بدأت الحلقة 29 من مسلسل البرنسيسة بيسة، بطولة مي عز الدين، في دخول كاظم فى مشادة مع بيسة، بسبب ذهابها إلى المدرسة، ويحاول منعها، ولكنها تصمم على عملها فيها، ليخيرها بين المدرسة أو الطلاق، ولكنها لا تبالى وتتركه.

بعدها يقرر طلاقها و يخبر والدته "شويكار" ، بوسي، أنه طلق بيسة بعدما دخل فى مشكلة معها دون أن تتنازل عن حقها فى المدرسة.

وتحاول "بيسة"، خلال أحداث المسلسل تحسين مستواها في اللغة الانجليزية.

وتجسّد مي عزالدين، شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، يعيش في إيطاليا.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض على قناة الحياة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عزالدين، بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، حسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني.