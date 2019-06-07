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محمد فراج: لا أخشى البطولة الجماعية

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صور| استمرار توافد الآلاف المصطافين لقضاء إجازة العيد على شواطئ بلطيم

صور| استمرار توافد الآلاف المصطافين لقضاء إجازة العيد على شواطئ بلطيم

محافظ بورسعيد: منع دخول التليفون المحمول لجان الثانوية العامة

محافظ بورسعيد: منع دخول التليفون المحمول لجان الثانوية العامة

الكيلو وصل لـ100 جنيه.. نقيب الفلاحين عن سعر الليمون: إنتاجه قليل

الكيلو وصل لـ100 جنيه.. نقيب الفلاحين عن سعر الليمون: إنتاجه قليل

"أمن الدقهلية" يكثف البحث عن 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على شاب في المنصورة

"أمن الدقهلية" يكثف البحث عن 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على شاب في المنصورة

مصرع ربة منزل تدخلت لفض مشاجرة بين زوجها وشقيقه بالفيوم

مصرع ربة منزل تدخلت لفض مشاجرة بين زوجها وشقيقه بالفيوم

إزالة 198 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

إزالة 198 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

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احتفالات الكلاب والقطط: سشوار وساونا وركوب خيل

احتفالات الكلاب والقطط: سشوار وساونا وركوب خيل

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