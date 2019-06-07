محافظ بورسعيد: منع دخول التليفون المحمول لجان الثانوية العامة

اهاب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الطلاب المقبلين علي امتحان الثانوية العامة غدًا السبت، عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان أثناء الامتحان.

وأكد، الغضبان، أنه سيتم حرمان الطالب من أداء الامتحان إذا تم ضبط التليفون المحمول معه داخل اللجنة، موضحًا أنه سيكون هناك عمليات مراجعة للطلاب قبل دخولهم للجان للتأكد من عدم وجود التليفونات المحمولة معهم.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الجو المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان دون مشاكل، مناشدًا الطلاب بالتركيز في إجابات الأسئلة في هدوء دون ارتكاب أي مخالفات تعرضهم للعقوبة.